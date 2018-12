17.12.2018 13:39 | von: Kai Rapke

Beschäftigungschance für Langzeitarbeitslose

Die Agentur für Arbeit bietet zum Jahresanfang 2019 neue Chancen auf Beschäftigung für Langzeitarbeitslose.

Rund 3500 Menschen in Niedersachsen sollen so mit dem ab 1. Januar eintretenden Teilhabechancengesetz in Arbeit gebracht werden. Um von der neuen Förderungen zu profitieren müssen Langzeitarbeitslose eine der zwei Zielgruppen angehören. Menschen die mindestens zwei Jahre arbeitslos sind und Menschen die innerhalb der vergangenen sieben Jahre, sechs Jahre im Leistungsbezug Hartz IV waren. Bei Schwerbehinderten und Eltern reichen hier fünf Jahre Leistungsbezug.