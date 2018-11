20.11.2018 08:42 | von: Kai Rapke

Bessere Unterstützung für Obdachlosen und Suchkranken

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Stadt Hannover wird in den kommenden Jahren mehr Geld für die Unterstützung von Obdachlosen und Suchkranken bereitstellen.

Das hat der Ampelausschuss aus SPD, CDU und GRÜNE bei der Sitzung des Sozialausschusses am gestrigen Montag beschlossen. Unter anderem werden die Mittel des von der Diakonie betriebene Kontaktladens MECKI, die Kälte Brücke der Caritas und das Stellwerk, der STEP-Suchhilfe am Hauptbahnhof aufgestockt. Zusätzlich soll für die Jahre 2019 und 2020 ein Konzept für Suchtkranke in der Innenstadt entwickelt werden.