28.08.2018 11:22 | von: Kaspar Weist

Betreuungsquote von Kindern im Vorschulalter sinkt

Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 5 Jahren unterzubringen, bereitet der Stadt derzeit Probleme.

Erstmals seit vielen Jahren liegt die Betreuungsquote in diesem Bereich aktuell wieder unter 100 Prozent. Das geht aus einem Halbjahresbericht zur Platzentwicklung in der Kinderbetreuung im Vorschulalter hervor, der am Montag im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurde. So lag die Betreuungsquote zum Stichtag der Datenerhebung am 30. Juni bei 99,1 Prozent. 14.400 Kindern zwischen drei und fünf Jahren standen nur 14.275 Betreuungsplätze gegenüber. Grund dafür sei die steigende Kinderzahl in dieser Altersgruppe. Allein zwischen dem 1. Oktober 2017 und dem 30. Juni 2018 seien 285 zu versorgende Kinder dazugekommen.