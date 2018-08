14.08.2018 08:22 | von: Lisa Lechner

Betrug bei theoretischen Führerscheinprüfungen

Die hannoversche Polizei ist offenbar einem Betrüger-Netzwerk bei theoretischen Führerscheinprüfungen auf die Schliche gekommen.

Zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren hatten bundesweit Prüfungen für Dritte abgelegt. Die Täter aus Lehrte und Peine sollen sich mit den Papieren der Führerschein-Anwärter beim TÜV ausgewiesen haben. Nachdem der Betrug an der TÜV-Station in Döhren auffiel, wurden vergangene Woche Wohnungen vermeintlicher Kunden in Hannover durchsucht. Die Verdächtigen sitzen nun wegen Datenfälschung in Untersuchungshaft. 2017 hatten sich in Niedersachsen über 185.000 Bürger zur Theorie-Prüfung angemeldet - jeder Dritte fiel durch.