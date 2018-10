05.10.2018 13:42 | von: Arne Böwig

Betrunkener LKW-Fahrer auf der A2

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Lastwagenfahrer ist am späten Donnerstagabend auf der A2 Richtung Dortmund von der Autobahnpolizei angehalten wurden.

Der Fahrer hatte 2,5 Promille intus und fuhr in Schlangenlinien. Einem anderen Fahrer fiel die gefährliche Fahrweise des LKWs am Dreieck Hannover West in Richtung Dortmund auf, woraufhin er den Notruf wählte. Die Autobahnpolizei stoppte den 42- Jährigen LKW-Fahrer schließlich bei Barsinghausen. Kurz nach 21 Uhr kontrollierte sie den Osnabrücker auf dem Parkplatz des Autohofes Bad Nenndorf. Sie bemerkten einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt.