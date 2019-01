29.01.2019 16:47 | von: Arne Böwig

Bevölkerungsrückgang in Burgwedel

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bereits im dritten Jahr in Folge schrumpft in der Stadt Burgwedel die Bevölkerung.

Zum Jahreswechsel lebten noch knapp über 20.000 Einwohner in Großburgwedel und den sechs anderen Ortsteilen. Diese Zahlen veröffentlichte jetzt die Region Hannover. Burgwedel hat allerdings auch in der gesamten Region den stärksten Bevölkerungsrückgang: Vergleicht man die Einwohnerzahlen von 2015 mit den von 2018, so ist Burgwedel die einzige Kommune in der Region Hannover, die einen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen hatte. Sowohl die Stadt Hannover als auch die anderen 15 Umlandgemeinden sind in diesem Zeitraum gewachsen.