26.10.2018 07:53 | von: Sophie Bader

BGH hebt Missbrauchsurteil auf

Der Prozess gegen den Kinderarzt Harry S., der auch an der Medizinischen Hochschule tätig war, wird neu aufgerollt.

Der 40-Jährige hatte im August 2014 einen funfjährigen Jungen aus Garbsen entführt, in seine Wohnung in der List gebracht und dort missbraucht. Das Landgericht Augsburg verurteilte ihn daraufhin zu 13 Jahrenund sechs Monaten Haft und einem lebenslänglichem Berufsverbot. Die Richter legtem dem Mann insgesamt 21 Vergehen an Jungen zur Last. Jetzt hat der Bundesgerichtshof das Urteil in Teilen wieder aufgeheoben. In dem neuen Verfahren wird die Frage geklärt,ob Harry S. eventuell schuldunfähig war. Dazu wird ein neues Gutachten eingeholt und alle Opfer müssen erneut Aussagen. Vorerst sind 19 Verhandlungstermine angesetzt.