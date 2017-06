07.06.2017 14:53 | von: Kaspar Weist

Bild von Spielplatzschild entpuppt sich als Fälschung

Bei dem für Aufmerksamkeit sorgenden Bild eines städtischen Spielplatzschildes handelt es sich um eine Fälschung.

In mehreren sozialen Netzwerken kusierte in den letzten Tagen das Bild eines angeblichen Spielplatzschildes aus Hannover. Das Schild titelt mit den Worten: „Spielplatz für Kinder und Kinderinnen“. Wie die Stadt heute bestätigte, gibt es so ein Schild in Hannover nicht. Auf dem originalen Schild stünden die Worte „Spielplatz für Kinder und Jugendliche“. Auch AfD- und CDU-Politiker hatten die Fälschung weiterverbreitet, um auf den angeblichen „Gender-Wahnsinn“ in der Stadt hinzuweisen.