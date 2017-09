22.09.2017 13:41 | von: Lisa Lechner

Bissendorfer Panther spielen um Play-Off

Am Samstag kämpfen die Bissendorfer Panther am letzten Spieltag der Saison um den Einzug in die Play-Off-Runde.

Gegner ist der TV Augsburg. Am vergangenen Samstag musste die Mannschaft eine 8:4 Niederlage gegen die Duisburg Ducks einstecken. Noch haben die Panther aber eine Chance auf die Teilnahme in den Play-offs. Mit einem Sieg in Augsburg und mindestens zwei Niederlagen wären die Inline Skater auf dem 8. Tabellenplatz und somit sicher in den Play-Offs. Momentan stehen die sie auf Platz 10; die Augsburger Gegner belegen den letzten Tabellenplatz.