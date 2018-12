20.12.2018 13:43 | von: Kai Rapke

Blitzereinnahmen in Garbsen am höchsten

In Garbsen sind die Einnahmen durch Blitzer im Umland von Hannover mit einer Summe von 1,1 Millionen Euro am höchsten.

Das geht aus der aktuellen Bilanz der Geschwindigkeitskontrollen in der Region Hannover hervor. Stadtsprecher Benjamin Irvin erklärt den Spitzenplatz Garbsens in erster Linie mit dem starken Durchgangsverkehr auf der Bundesstraße 6. Insgesamt wurden in der Region Hannover in diesem Jahr rund 6,8 Millionen Euro Bußgeld fällig.