13.03.2019 10:12 | von: Dimitra Harlis

Boeing 737 Max 8 nicht mehr im Hannover Flugraum unterwegs

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Hannover Airport muss zukünftig auf die Boeing 737 Max 8 verzichten. Die europäische Luftraumbehörde EASA hat den europäischen Luftraum für alle Maschinen dieses Typs gesperrt.

Der hannoversche Reisekonzern TUI befliegt Belgien, Großbritannien und die Niederlande mit 15 Fliegern dieser Klasse - was 10 Prozent entspricht. Die vier Boeings, die im April für TUIfly nach Hannover kommen sollten, bleiben vorerst in Seattle. Weil Großbritannien als eines der ersten Länder ein Flugverbot für Maschinen dieses Typs erlassen hatte, reagierte TUI und legte seine Flieger bereits am Dienstagnachmittag still. Grund dafür sind wachsende Zweifel an der Sicherheit nach dem zweiten Absturz einer neuen Boeing 737 Max 8 innerhalb weniger Monate.