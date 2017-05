04.05.2017 12:14

Bombenräumung am Sonntag

Es ist die größte Bombenräumung seit dem zweiten Weltkrieg. Und das hier bei uns in Hannover - in der Wedelstraße in Vahrenwald. Am Sonntag müssen deshalb 50 000 Menschen in Vahrenwald, der List und der Nordstadt ihre Wohnungen verlassen. Wir haben mal die wichtige Dinge zusammen gefasst, die ihr vor der großen Bombenevakuierung unbedingt machen solltet: