05.10.2018 13:41 | von: Arne Böwig

Borkenkäferplage im Deister

Kategorie aktuelle Nachrichten

Wegen einer extremen Borkenkäferplage müssen Förster im Deister derzeit viele Fichten fällen. Die Käfer haben schwere Schäden an den Bäumen verursacht.

Die Schädlingsbekämpfung lässt den Förstern nun wenig Zeit für die Endholzverarbeitung für Kunden. Der Leiter des Forstamts Saupark, Christian Boele-Keimer, rät Ofenbesitzern deshalb, dieses Jahr eher auf Nadelholz umzusteigen und nicht mit Laubholz zu heizen. Nadelholz gebe es durch die Fällungen reichlich. Das am stärksten nachgefragte Buchenholz sei hingegen knapp, so Boele-Keimer. Der Verkauf an gewerbliche Holzkäufer, die das Laubholz verarbeiten und an Endkunden verkaufen, ist in diesem Jahr eingestellt worden. Deshalb müssen Verbraucher ihr Deister-Holz selbst sägen.