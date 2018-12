21.12.2018 13:49 | von: Arne Böwig

Brand im Bordell

Die Feuerwehr hat am Donnerstag Abend einen Brand in einem Bordell in der Nordstadt löschen müssen.

Verletzt wurde niemand, allerdings mussten laut Medienberichten mehrere leicht bekleidete Frauen das Gebäude verlassen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Rauch bereits in alle Wohnungen ausgebreitet. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Haus nicht mehr bewohnbar, das städtische Wohnungsamt stellte Notquartiere bereit. Der Schaden durch das Feuer wird auf 200.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist noch unklar.