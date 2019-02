18.02.2019 16:38 | von: Kai Rapke, Dimitra Harlis

Brand in Ahlem war Brandstiftung

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bei einem Brand am Sonntag, in einem Mehrfamilienhaus in Ahlem, handelt es sich um Brandstiftung.

Das gab die Polizei nun bekannt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt , eine 68-Jährige musste mit einer Drehleiter gerettet werden und wurde anschließend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach Schätzungen der Ermittler enstand ein Schaden von etwa 400.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeidirektion Hannover entgegen.