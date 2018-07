02.07.2018 09:25 | von: Alexander Horn

Brand in Gartenkolonie

In der Gartenkolonie am Lenzbergweg in Seelhorst hat es am Wochenende gebrannt.

Gleich mehrere Anwohner riefen gegen halb 11 am Abend die Rettungskräfte, da sie Feuerschein bemerkten und Knallgeräusche vernahmen. Als die Feuerwehr eintraf, standen zwei der Gartenlauben bereits in Vollbrand, diese sind komplett zerstört worden. Man konnte aber verhindern, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergriff und so schlimmeres verhindern. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden bisher auf 10.000 €. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.