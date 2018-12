04.12.2018 13:41 | von: Kai Rapke

Brand in ICE

Am Hauptbahnhof Hannover ist heute mittag in einem ICE ein Feuer ausgebrochen.

Verletzt wurde offenbar niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen war in einem Doppel-ICE auf dem Gleis 12 am hinteren Triebwagen vermutlich wegen eines Kabelbrandes, ein Schmorbrand ausgebrochen. Im gesamten Bahnhof und auch am angrenzenden Raschplatz hatte sich Rauchgeruch ausgebreitet. Offene Flammen entstanden jedoch nicht. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Aktuell sind zudem die Gleise 11 bis 14 gesperrt.