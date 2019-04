24.04.2019 10:42 | von: Kaspar Weist

Brand von Expo-Pavillon: Feuer offenbar von Menschen verursacht

Mehr als einen Tag nach dem Brand im litauischen Pavillon auf dem Expo-Gelände sind die Ermittler der Brandursache einen Schritt näher gekommen.

Nach NDR-Informationen ist das Feuer von Menschen verursacht worden. Das gehe aus Fotos von der Brandstelle hervor, die die Ermittler analysiert hätten. Unklar sei derzeit noch, ob das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde.

Die Polizei schließt einen technischen Defekt aus: Im Pavillon befänden sich keine technischen Geräte, die an ein Stromnetz angeschlossen sind. Bei dem Brand im litauischen Pavillon brannte am Montag unter anderem das Erdgeschoss aus. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Bränden auf dem Expo-Gelände gekommen.