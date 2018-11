23.11.2018 16:14 | von: Kai Rapke

Brandursache ermittelt

Nach dem Brand in einer Doppelhaushälfte in Seelze wurde jetzt die Brandursache bekannt gegeben.

Die Beamten des Fachkommissariats für Brandermittlungen konnten einen technischen Deffekt an einem Heizstrahler als Ursache für das Feuer feststellen. Bei dem Brand am Donnerstagmorgen wurde das Haus erheblich beschädigt und ist aktuell nicht nutzbar. Der Schaden an der Doppelhaushälfte wird auf rund 350 000 Euro geschätzt.