21.12.2018 16:28 | von: Kai Rapke

Brandursache ermittelt

Die Brandursache in einem Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Hannover-Mitte, war fahrlässige Brandstiftung.

Das gaben Beamte des Fachkommissariats für Brandermittlungen der Polizei Hannover heute bekannt. Am Donnerstagabend war in dem Haus in der Strielstraße das Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnte sich unverletzt ins Freie retten. Der Schaden in dem Gebäude, welches derzeit unbewohnbar ist, wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.