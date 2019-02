31.01.2019 13:03 | von: Kai Rapke

Brandursache festgestellt

Die Brandursache eines Feuer am gestrigen Mittwoch, in einem Sonnenstudio in der Osterstraße, war ein technischer Deffekt.

Das gaben Ermittler nun bekannt. Ausgebrochen ist das Feuer demnach an einem Trockner im Keller des Gebäudes. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.