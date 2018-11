13.11.2018 16:00 | von: Arne Böwig

Brandursache in Pizzaria steht fest

Bisher gehen Brandermittler davon aus, dass ein Wasserschaden in einer Wohnung über der Pizzeria an der Harenberger Straße einen Kabelbrand an der Elektroinstallation verursacht hat.

Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen an einem Elektroverteilerkasten zwar löschen und einen größeren Schaden am Haus verhindern. Dennoch wurde das Restaurant erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit weiterhin nicht nutzbar. Anwohner hatten am Freitagvormittag gegen 11 Uhr Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das Restaurant hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffnet. Verletzte gab es keine. Insgesamt 29 Feuerwehrleute waren bis etwa 12.15 Uhr im Einsatz. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 75 000 Euro.