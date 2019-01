22.01.2019 16:07 | von: Arne Böwig

Brennendes Fachwerkhaus in Lehrte

Ein 50-Jähriger hat am gestrigen Montagabend in einem Bauernhof an der Dorfstraße in Steinwedel bei Lehrte seinen 84 Jahre alten Vater aus einem brennenden Fachwerkhaus gerettet.

Der Senior war in dem Gebäude gestürzt, als er vor den Flammen flüchten wollte. Der Sohn habe das Feuer dann ebenfalls bemerkt und den Vater ins Freie gebracht. Der Vater zog sich eine starke Rauchgasvergiftung zu. Er und sein Sohn kamen ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben erlitt auch der Sohn eine Rauchgasvergiftung. Wie es zu dem Feuer in dem Fachwerkhaus kommen konnte und in welchem Raum es ausbrach, ist noch vollkommen unklar. Auch über die Höhe des Schadens gibt es bislang keine Informationen.