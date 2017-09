20.09.2017 14:30 | von: Lisa Lechner

Briefwahl in Niedersachsen beliebter als im Jahr 2013

In niedersächsischen Städten ist die Briefwahl noch beliebter als zur Bundestagswahl 2013.

In Hannover haben bisher rund 73 000 Wähler die Briefwahlunterlagen angefordert. Von den 373 000 wahlberichtigten Hannoveranern wollen derzeit 19 Prozent per Brief wählen. Nach derzeitigem Stand sind dies bereits mehr Briefwähler als 2013. Damals hatten 67.000 hannoversche Bürger per Brief gestimmt. Die Bundestagswahl findet am 24. September statt – noch bis Freitag kann der Antrag auf Briefwahl gestellt werden.