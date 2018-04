24.04.2018 15:30 | von: Sophie Bader/ Eva Kokinaki

Brunnensaison in Hannover eingeläutet

Kategorie aktuelle Nachrichten

Hannovers Kulturdezernent Harald Härke hat heute offiziell die Brunnensaison eröffnet.

Auf dem Ballhofplatz am Ballhofbrunnen fiel am Mittag der Startschuss. In der Innenstadt gehen heute neun Brunnen in Betrieb. Bis Ende April sollen dann alle Brunnen mit Ausnahme der Trinkwasserbrunnen angestellt werden. Hannover verfügt über insgesamt 58 städtische Brunnen. Die Stadtverwaltung investiert jährlich rund 140.000 Euro in den Brunnenbetrieb.