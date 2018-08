29.08.2018 13:00 | von: Emmy Thume

Bürgerbefragung zu Sicherheit in Hannover vorgestellt

Das Thema der Umfrage war Sicherheit und Ordnung im Öffentlichen Raum.

Der Ordnungsdezernent Axel von der Ohe hat sich heute Vormittag im Neuen Rathaus zu den Ergebnissen geäußert. An der Umfrage haben diesen März knapp 1800 Menschen teilgenommen, der Rücklauf betrug rund 60 Prozent. Sie ergab unter Anderem, dass der Unterschied im Sicherheitsgefühl zwischen Tag- und Nachtzeiten groß ist. Besonders hoch sei das Unsicherheitsgefühl von Frauen nachts an bestimmten Orten in der Innenstadt, wie etwa dem Raschplatz. Die Mehrheit der Befragten befürwortet eine Erhöhung der Präsenz von Polizei und städtischem Ordnungsdienst. Die Befragung „Bürger-Panel“ wird seit 2012 regelmäßig von der Stadt Hannover durchgeführt, größtenteils online.