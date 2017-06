16.06.2017 11:58 | von: Björn Schönfeld

Bürgermeister Scholz empfängt Mitglieder der "Emden-Familie"

Am Vormittag empfängt Bürgermeister Klaus Dieter Scholz Mitglieder der „Emden-Familie“ im Neuen Rathaus.

Zu der "Emden-Familie" gehören all die Nachfahren derer, die im 1. Wletkrieg mit dem Kleinen Kreuzer "SMS Emden" berühmt wurden. Das Schiff hatte im ersten Weltkrieg den Auftrag, die Handelsschiffe im indischen Ozean zu versenken und so den Nachschub an Waren zu stören. Diesem Auftrag kam die Besatzung nach, nahm die Mannschaften der zu versenkenden Schiffe jedoch vorher an Bord und rettete so zahlreichen Schiffsleuten das Leben. Bei ihrer rückkehr nach Emden erlaubte ihnen der damalige preußische Innenminister "Emden" als Teil ihres Namens zu tragen. Die Mitglieder der Gemeinschaft wollen die Erinnerung an ihre Vorfahren wach halten, erforschen die Geschichte des Schiffes und halten Kontakt zu den "Emden"-Nachfolgeschiffen. Sie sind noch bis Sonntag in Hannover.