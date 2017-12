27.12.2017 13:56 | von: Hendrik Lullies

Bund fördert Radwegenetz der Region

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Bund fördert in den kommenden drei Jahren den Ausbau des Radwegenetzes in der Region Hannover.

Das Bundesministerium stellt der Region für die kommenden drei Jahre weitere 4,3 Millionen Euro zu Verfügung. Das ist noch mal 1,3 Millionen mehr, als für das laufende Jahr. Für eine Fahrradfreudige Region wie in Hannover ist das sicherlich vom Bund gut angelegtes Geld! Schließlich hatte sich die Region schon im Frühjahr 2017 nicht nur eine Urkunde, sondern erstmalig Gelder in Höhe von 3 Millionen Euro mit ihrem Projekt verdient. Dieses Mal sollen die Fördergelder in den Neubau von Radwegen zwischen Thönse und Engensen, Thönse und Neuwarmbüchen, Devese und Ronnenberg sowie zwischen Lathwehren und Ostermunzel fließen. In den Folgejahren sollen dann noch sechs Weitere folgen. Als Bauherrin muss die Region aber noch 2 Millionen Euro Eigenanteil in die Projekte stecken.