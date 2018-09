26.09.2018 08:37 | von: Sophie Bader

Bundeskongress Musikunterricht startet in Hannover

Mehr als 1500 Musikpädagogen, Hochschullehrer und Studierende tauschen sich von heute an beim Bundeskongress Musikunterricht in Hannover aus.

Die laut Veranstalter europaweit größte musikpädagogische Tagung steht unter dem Motto: „Am Puls der Zeit“. Bis Sonntag sind knapp 400 Kurse und Veranstaltungen geplant. Zum Auftakt spielen ab 14.00 Uhr am Hauptbahnhof rund 450 niedersächsische Schülerinnen und Schüler mit ihren Ensembles. Der Präsident des Bundesverbands Musikunterricht, Ortwin Nimczik, hofft auf eine größere Wertschätzung für das Schulfach Musik und für Musiklehrer. Um Pädagogen für das Fach zu gewinnen, müssten die Länder auch Geld in die Hand nehmen, forderte der Professor an der Hochschule für Musik in Detmold vor dem Kongress-Start.