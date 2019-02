15.02.2019 13:29 | von: Marisa Dziuk

Bundesrat diskutiert Videoüberwachung in Schlachthöfen

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast bringt heute im Bundesrat einen Gesetzesentwurf zur Videoüberwachung in deutschen Schlachthöfen ein.

Zukünftig sollen Videokameras aufzeichnen, wie die Schlachttiere betäubt und getötet werden. Datenschützer sehen in der lückenlosen Überwachung den Nachteil, dass die Privatsphäre der Schlachthofmitarbeiter verletzt werden könnte. In den letzten Monaten sind mehrere Fälle von Tierquälerei in niedersächsichen Betrieben aufgedeckt worden. Auch in einem Schlachthof in Laatzen wurden Tiere gequält. Laut ndr-Berichten hat die Fleischwirtschaft bereits am Dienstag eine freiwillige Vereinbarung zur Videoüberwachung in Niedersachsen getroffen. Nun geht die Initiative in den Bundesrat.