17.10.2018 11:59 | von: Nadine Sender

Bundestagsabgeordnete kassiert in Supermarkt

In Vahrenwald-List sitzt am kommenden Dienstag ein Mitglied des Landtags an der Kasse.

Kerstin Tack, Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales, kassiert für eine halbe Stunde im EDEKA-Markt in der Grethe-Jürgens-Straße. Auf diese Weise soll eine soziale Einrichtung unterstützt werden; die Einnahmen kommen der AWO-Kita Gottfried-Keller-Straße zugute.