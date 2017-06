06.06.2017 17:05 | von: Beke von Ditfurth

Bundeswehr eröffnet neues Karriereberatungs-Büro

Die Berater informieren Interessierte über das Angebot der zivilen und militärischen Berufe, die die Bundeswehr bietet.

Fragen zu Laufbahnen und möglichen Tätigkeitsbereichen aber auch zu Aus- und Weiterbildungen werden thematisiert. Auch der Berufsförderdienst ist in dem Gebäude zu finden, sodass nicht nur Unentschlossene angesprochen werden sollen, sondern auch Zeitsoldaten. Sie sollen schon während der Zeit ihrer Verpflichtung beraten und unterstützt werden, bei dem möglichen Wiedereinstieg in einen zivilen Arbeitsmarkt. Durch individuelles Coaching soll so am Ende des Prozesses die Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis stehen.