05.02.2019 17:36 | von: Arne Böwig

bundesweit gesuchter Verbrecher am Flughafen gefasst

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Montag hat die Bundespolizei am Flughafen in Hannover-Langenhagen einen europaweit gesuchten Albaner festgenommen. Der 26-Jährige ist zuvor in Wien gefasst und wegen eines europäischen Haftbefehls an Deutschland ausgeliefert worden.

Er soll in Niedersachsen zwei Wohnungseinbrüche begangen haben, weswegen er aus Wien in die Landeshauptstadt gebracht wurde. Am Flughafen wurde der polizeilich mehrfach auffällig gewordene Mann von der Bundespolizei empfangen und in Hannover in Polizeigewahrsam genommen. Er soll demnächst einem Haftrichter vorgeführt werden.