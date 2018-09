26.09.2018 12:41 | von: Nadine Sender

Bundesweiter Aktionstag Glücksspielsucht

Seit 11 Uhr sind in Hannover Vertreter der Suchtprävention und der Selbsthilfe aus ganz Niedersachsen zusammengekommen.

Sie wollen in Form einer Delegation Hunderte von Unterschriften an das Wirtschaftsministerium übergeben. Mit der Petition soll die Forderung nach einer Stärkung des Jugend- und Spielerschutzes unterstrichen werden. Das Automatenspiel gehört laut dem Präventionsteam Glücksspielsucht noch immer zu den Spielen mit dem höchsten Suchtpotential. Viele der Glücksspielsüchtigen gaben an, bereits als Minderjährige damit begonnen zu haben.