Bunt und lecker

Das Programm für das 33. Maschseefest in Hannover steht.

Dabei wird es dieses Jahr vielfältig: Mit Yukon Forest, Capetown und Miami ist die Gastronomie rund um den See international aufgestellt. Vom 1. bis zum 19. August gibt es außerdem Musik am Nordufer und der Löwenbastion sowie an der Maschseequelle und der Wild Geese Bühne. Am ersten Wochenende soll die Kinderwiese zwischen Seufzerallee und Karl-Thiele-Weg vor allem Familien an den Maschsee locken. Damit sich Radler und Festbesucher nicht in die Quere kommen, ist der Radweg am Ostufer auf die Straße in Richtung Rathaus verlegt worden.