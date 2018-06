21.06.2018 08:45 | von: Hendrik Lullies

Bunte Party in der City

Mit der Fête de la musique startet heute das größte Musikfest Hannovers.

An fast 40 Orten spielen Bands, Chöre, Solisten und Orchester. Die "Fête de la Musique" gibt es in dieser Form weltweit. 1982 ist sie als Fest der Straßenmusik in Frankreich entstanden und findet seitdem immer am Sommeranfang, am längsten Tag des Jahres statt. Für die Stadt hannover ist es das zehnte Mal, dass sie sich an dem Festival beteiligt. Über 100.000 Menschen besuchten die Fête de la Musique in Hannover im Durchschnitt jedes Jahr. Rund 2.000 Musikerinnen und Musiker brachten im letzten Jahr die Innenstadt zum klingen.