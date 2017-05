12.05.2017 09:36 | von: Björn Schönfeld

Busse und Bahnen werden günstiger - zumindest für Schüler

Der Verkehrsausschuss der Region Hannover hat am Donnerstag die Einführung der Schüler-Netz-Karte beschlossen.

Damit können Schüler für 15 Euro im Monat die Öffentlichen Verkehrsmittel in der Region nutzen. Gleichzeitig sollen die restlichen Ticketpreise zum 1. Januar 2018 um fast 2% steigen - trotz der Rekordgewinne, die der GVH erst am Mittwoch vermeldete. Die Infrasrtukturgesellschaft "Infra" teilte zudem mit, dass insgesamt 31 Hochbahnsteige in der Region saniert werden müssen. Noch in diesem Jahr sollen laut HAZ die Bahnsteige am Stadtfriedhof Lahe, Altwarmbüchen Zentrum und Tiergarten erneuert werden. Die Kosten betrügen pro Bahnsteig zwischen 250- und 450.000 Euro.