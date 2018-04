12.04.2018 10:30 | von: Sophie Bader

Caritas Verband stellt Projekt für Geflüchtete vor

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Caritasverband Hannover hat heute gemeinsam mit der Ricarda und Udo Niederke Stiftung das Projekt „Raphaelo“ vorgestellt.

Das Projekt richtet sich an Geflüchtete und will ihnen soziale, gesundheitliche und psychische Stabilität sowie Integration in den Stadtteilen ermöglichen. Dies passiert durch intensive sozialpädagogische Begleitung in den Gemeinschaftsunterkünften und soll den Start in ein selbstbestimmtes Leben in der neuen Heimat helfen.