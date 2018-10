19.10.2018 17:38 | von: Arne Böwig

Caterer kritisiert helikopter-Eltern

Kategorie aktuelle Nachrichten

Weil Eltern massenweise gluten- und lactosefreie Spezialgerichte als Schulessen für ihre Kinder bestellt haben, hat der Caterer Vom Feinsten dem jetzt einen Riegel vorgeschoben.

Jetzt bekommen nur noch Schüler das Gericht, die erwiesenermaßen eine entsprechende Unverträglichkeit haben. Der Caterer hat alle Familien per Mail angeschrieben und darauf hingewiesen, dass die Sonderessen teuer und aufwendig in der Herstellung und extra verpackt seien. Es muss auch gesondert entsorgt werden. Vom Feinsten warnt in seiner Rundmail an die Eltern, dass es aus gesundheitlichen Gründen auch nicht gut sei, übermäßig viele gluten- und lactosefreie Lebensmittel zu verzehren, wenn gar keine Unverträglichkeit vorliege.