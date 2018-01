22.01.2018 15:35 | von: Frederick Dumke

CDU fordert unverzügliche Aufklärung der üstra-Affaire

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Zuge der Unstimmigkeiten bei Auftragsvergaben der Üstra fordert die CDU eine unverzügliche Aufklärung des Falls.

Das gab die Partei heute in einem schriftlichen Statement bekannt. So würden die Vorgänge bei der Üstra AG aus Sicht der CDU unfassbare Züge annehmen. Die Christdemokraten richten dabei eine klaren Apell an den Aufsichtsrat und namentlich an Ulf-Birger Franz. Sie fordern explizit alle im Raum stehenden Vorwürfe unverzüglich und lückenlos aufzuklären und den Rat der Stadt zu informieren. Lediglich aus der Presse zu erfahren, was bei dem Unternehmen vor sich geht, sei deutlich zu wenig.