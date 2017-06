19.06.2017 13:37 | von: Finn Tönjes

CDU stellt Wahlprogramm für die Landtagswahl vor

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute hat die CDU ihr Wahlprogramm für die nächste Landtagswahl bekanntgegeben. Die Partei um den Spitzenkandidaten Bernd Althusmann möchte den Fokus besonders auf die Themen der Sicherheits- und Bildungspolitik legen.

Die CDU will im Falle einer erfolgreichen Wahl mehr Polizisten beschäftigen. Medienberichten zufolge möchte Althusmann damit für mehr Sicherheit in Niedersachsen sorgen. Weiterhin hat die CDU vor, die Schleierfahndung wieder einzuführen. Das bedeutet, dass Autofahrer ohne konkreten Verdacht angehalten, untersucht und Personalien aufgenommen werden können. Mobile Einbrecherbanden sollen dadurch bekämpft und abschreckt werden. In Sachen Bildungspolitik möchte die CDU unter anderem die Auflösung von Förderschulen beenden. Endgültig beschlossen ist das Programm noch nicht. Im November findet der Landesparteitag in Celle statt. Die Landtagswahl steht am 14. Januar an.