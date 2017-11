23.11.2017 07:28 | von: Björn Schönfeld

Celler-Straßen-Bewohner werden auf Flüchtlingsunterkünfte verteilt

Das verwohnte und verwahrloste Haus an der Celler Straße wird weiter geräumt.

Seit Monaten ist die Immobilie, in der hauptsächlich Roma-Familien wohnen, in den Schlagzeilen. Abreiter sind laut HAZ damit beschäftigt, kaputte Fernseher und Kühlschränke, sowei weiteren Müll aus dem Haus zu Räumen. Die Familien, die das Haus jetzt verlassen, werden auf Flüchtlingsunterkünfte in Hannover verteilt. Dort müssen andere Bewohner deswegen zum Teil umziehen. Der Eigentümer des Hauses an der Celler Straße soll teilweise einzelne Matratzen statt Zimmer oder Wohnungen vermietet und so die Zimmer überbelegt haben.