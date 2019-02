31.01.2019 13:01 | von: Kai Rapke, Dominic Eckner

Chancen für niedersächsische Unternehmen

Ab morgen, den 1. Februar, tritt das neue Freihandels-abkommen zwischen der EU und Japan in Kraft.

Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der IHK Niedersachsen begrüßt, dass neue Abkommen. Es biete eine gute Perspektive für niedersächsische Unternehmen, insbesondere in der Medizinbranche und der Ernährungswirtschaft. Erwartet werden Zunahme der Exporte um 700 bis 800 Millionen Euro im Vergleich zu heute. Auch die bisherigen Zölle werden größtenteils komplett entfallen. Das stärke die Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Produzenten in Japan enorm, so Schrage weiter.