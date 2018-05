Chili & Barbecue Festival 2018



Ein Event für Chili Liebhaber und Grillfreunde!



Feurig geht es in die 5. Runde! Am 09. und 10. Juni 2018 strömen Liebhaber scharfer Spezialitäten und Grill Freunde wieder zum Chili & Barbecue Festival in die niedersächsische Landeshauptstadt. Über 4000 Besucher waren im vergangenen Jahr dabei und haben zwei Tage lang geschlemmt und gefeiert.



Für Viele gehört das Event mittlerweile zum sommerlichen Pflichtprogramm, denn es gibt immer wieder reichlich zu entdecken. Leckere handgemachte Barbecue Saucen und Hot Sauces von regionalen Manufakturen und Herstellern aus aller Welt. Barbecue Spezialitäten vom Grill und aus dem Smoker, sowie typische scharfe Landesküchen und Chiliprodukte, wohin die Nase riechen und die Zunge schmecken kann. Es ist ein gepfefferter Mix aus internationaler Fachmesse, kulinarischer Weltreise und Musik-Festival mit sommerlichem Feeling.



Ein echtes Highlight ist die sogenannte BBQ Corner. Hier gewähren Grill Teams einen Blick in Ihre Trickkiste, geben Zubereitungstipps, erklären ihr Handwerk… und ja, sie geben auch einige Kostproben. Eine Art offene Grillschule, die jeden Besucher erwartet. Außerdem kann hier jeder etwas dazulernen und auch mitmachen - Fachvorträge zum Thema Grillen, Chili Anzucht oder Smoker Grundlagen geben einen tieferen Einblick in die Chili & Barbecue Welt. Auf dem gesamten Gelände wird ein Wochenende lang gegrillt, verkostet, philosophiert und lecker scharf gegessen, abgerundet durch entspannte Live-Musik.



Äußerst beliebt sind auch die schärferen Programmpunkte, schließlich geht es hier ja auch um die Leidenschaft für Chili. Bei der Pfefferhaus Chili Challenge, kann jeder Besucher ganz spontan seine Schärfe-Resistenz austesten. Beim Homemade Hot Sauce Contest können Amateur-Köche ihre eigenen Saucen-Kreationen einer Jury vorstellen und die professionelle Produktion durch die Spezialisten vom Pfefferhaus gewinnen. Exklusiv auf dem Festival wird außerdem der German Chili Award verliehen, hier können alle Festivalbesucher über nominierte Chili Produkte abstimmen.



Und natürlich denken wir auch an die kleinen Besucher: Klettern, Rutschen, Hüpfen, Schminken, Dosenwerfen; während die Großen in kulinarischen Höhen schweben, werden die Kids in der Activity-Area sportlich mit Spiel und Spaß ausgepowert.