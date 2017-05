26.05.2017 08:29 | von: Björn Schönfeld

Christi Himmelfahrt: Insgesamt ruhig - mit Ausnahmen am Maschteich

Der Himmelfahrtstag in der Region Hannover ist weitestgehend ruhig verlaufen.

Das an mehreren Orten verhängte Alkoholverbot hat laut Medienberichten Wirkung gezeigt. Auch in der Stadt verlief der Tag überwiegend ruhig. Erst in den Abendstunden kam es am Maschteich zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten zwischen einzelnen Gruppen und gegenüber der Polizei. Die Beamte, die in Schutzausrüstung auftraten, nahmen mehrere Personen fest. Wie viele Vatertagsausflüger davon betroffen waren, gab die Polizei noch nicht bekannt.