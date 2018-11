20.11.2018 16:04 | von: Marisa Dziuk

Das Deutsche Tierschutzbüro hat im Laatzener „Leine Fleisch GmbH“ Schlachthof einen Verstoß gegen die Tierschutzschlachtverordnung festgestellt.

Kategorie aktuelle Nachrichten

Aktivisten hatten vor einigen Wochen verdeckte Aufnahmen gemacht.

Diese zeigen die Quälerei von bewegungsunfähigen Schweinen durch Elektroschocker. In den letzten Wochen sind bereits zwei Fälle von Tierquälerei in niedersächsischen Schlachthöfen bekannt geworden. Vor dem Schlachthof in Laatzen findet morgen eine Protestaktion statt.