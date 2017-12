Es ist ein psychologisches und sprachliches Meisterwerk. Inge Lohmark unterrichtet Biologie und Sport am Charles-Darwin-Gymnasium in der mecklenburgischen Provinz. Sie liebt die ehernen Gesetze des Lebens. Schwache Schüler mitzuschleifen wäre für sie reine Heuchelei. Andersdenkende Kollegen und den Direktor mit Optimismus verachtet sie. Doch sie wird alt. Ihr Mann lebt nur für die Straußenzucht. Und ihre Tochter ist weit weg. Ab und an hat sie seltsame Träume, Tagträume. Ihr wollt mehr vom Leben der Inge Lohmark erfahren? Dann kommt heute um 20 Uhr in das Cumberland in die Prinzenstraße 9.