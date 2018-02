05.02.2018 14:51

Das ist los in der Region - 5.2.2018

Kategorie Aktuelles

Kino: On the Beach at Night Alone, Lodderbast, Berliner Allee 56,19:00 Uhr Die koreanische Schauspielerin Younghee hat gerade ihre Affäre mit einem verheirateten Mann beendet. Bei Spaziergängen in Hamburgs Hafenstadt denkt sie über den Ex und die Liebe im allegemeinen nach.