Das ist los in der Region Hannover - 30.01.2018



„Das zweite Gehirn“, Theater, 20 Uhr, theaterfensterzurstadt, Striehlstrasse 14



In seiner neuen Produktion begibt sich das Ensemble von „fensterzurstadt“ auf eine Reise in das Innere des menschlichen Körpers und vermittelt seinem Publikum, welches Potenzial unser Magen hat und wie er funktioniert. Wer das schon immer mal auf künstlerische Art und Weise erklärt bekommen wollte, kann sich „Das zweite Gehirn“ heute um 20 Uhr im theaterfensterzurstadt angucken.







„Palästina Initiative Region Hannover“, 18 Uhr, Leibnizhaus, Holzmarkt 4



Die Frage, ob und wie der Nahostkonflikt gelöst werden kann, ist keine einfache. Die „Palästina Initiative Region Hannover“ ist aber der Überzeugung, dass der gegenseitige Respekt und das Selbstbestimmungsrecht zwischen der israelischen und der palestinänsischen Gesellschaft ein wichtiger Schritt ist – und dass Europa die Verantwortung dafür mitträgt. Das 8. „Festival für Kultur und Politik in Palästina“ beschäftigt sich genau damit. Ab 18 Uhr erwarten euch im Leibnizhaus Vorträge und Musik über Menschen, die mit ihrem Leben und ihren Werken Grenzen überwinden und sich mit Ausgrenzung auseinander setzen.









„Café Grenzenlos“, 15 bis 17 Uhr, Kunstspirale e.V., Hänigsen



Wenn ihr Geflüchtete kennenlernen und sie bei der Integration zu unterstützen wollt, seid ihr beim Café Grenzenlos in Hänigsen noch bis 17 Uhr genau richtig. Bei gemeinsamen Kafferunden mit Geflüchteten und interessierten Bürgerinnen und Bürgern entwickelt ihr aktuelle Ideen und besprecht Wünsche für die Dorfgemeinschaft. Außerdem tauscht ihr Erfahrungen aus und bringt den Geflüchteten die deutsche Sprache näher.



