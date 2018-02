1963. Martin Luther King steht vor dem Licoln Memorial in Washington und schildert über 250.000 Demonstranten seinen Traum – den Traum von einer Gesellschaft ohne Rassentrennung und politischer Ungerechtigkeit. 1964 erhielt er den Friedensnobelpreis, 2008 wurde Barack Obama der erste schwarze Präsident. Trotzdem sind Rassimus und die Benachteiligung von Afroamerikanern in den USA auch heute aktuell. Was wurde also aus Martin Luther Kings Traum? Der Vortrag „Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung in den USA“ will darauf antworten. Ihr hört ihn heute Abend ab 19:00 Uhr im Schloss Herrenhausen.